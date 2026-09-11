Cuaca Jawa Timur 11 September 2026, Pagi-Malam Cerah Hingga Berawan dan Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (11/9).

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah dan cerah berawan.

Siangnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Sorenya Kota Batu berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya Bojonegoro, Kota Batu, Kota Kediri, Lumajang, Nganjuk, Situbondo, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 16-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 3-39 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)