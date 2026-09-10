Inaugurasi PKKMB Untag Surabaya, Jaranan Buto Jadi Cara Kenalkan Budaya ke Maba

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya menutup rangkaian Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 2026 dengan agenda inaugurasi, Kamis (10/9). Sebanyak 3.160 mahasiswa baru mengikuti rangkaian PKKMB tahun ini.

Rektor Untag Surabaya Dr Harjo Seputro mengatakan inaugurasi tidak hanya menjadi ajang hiburan bagi mahasiswa baru. Kampus juga memperkenalkan berbagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) sebagai wadah untuk mengembangkan minat dan bakat.

“Kami di tahun ini menerima 3.160 mahasiswa baru dan hari ini adalah puncak acara PKKMB yaitu inaugurasi. Berbagai macam acara kita adakan hari ini,” ujar Harjo.

Salah satu agenda dalam inaugurasi ialah Kampus Expo. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa baru bisa mengenal berbagai UKM yang tersedia di Untag Surabaya.

Mahasiswa pun dapat memilih kegiatan nonakademik sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Namun, ada hal berbeda dalam inaugurasi PKKMB tahun ini. Untag Surabaya menghadirkan pertunjukan seni tradisional Jaranan Buto dari Banyuwangi.

Harjo mengatakan kesenian tersebut sengaja ditampilkan untuk mengenalkan budaya tradisional kepada mahasiswa baru yang mungkin belum pernah menyaksikannya secara langsung.

“Pesan yang ingin kita sampaikan adalah komitmen Untag Surabaya untuk ikut melestarikan budaya bangsa. Tahun ini adalah Jaranan Buto,” katanya.

Menurut Harjo, pelestarian budaya tidak cukup hanya diwujudkan melalui slogan. Untag Surabaya ingin menunjukkan komitmen tersebut melalui kegiatan nyata yang melibatkan mahasiswa.