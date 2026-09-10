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Ibu dan Anak di Bojonegoro Tewas Tersengat Jebakan Listrik di Sawah

Kamis, 10 September 2026 – 21:45 WIB
Ibu dan Anak di Bojonegoro Tewas Tersengat Jebakan Listrik di Sawah - JPNN.com Jatim
Warga saat menemukan dua wanita tewas karena tersengat listrik di sawah Bojonegoro, Kamis (10/9). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, BOJONEGORO - Dua wanita ditemukan tewas tersengat aliran listrik dari jebakan tikus di area persawahan Dusun Pager, Desa Sidomukti, Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, Kamis (10/9).

Kedua korban tewas tersengat listrik tersebut bernama Sutik (76) dan anaknya Paniti (45). Ketika itu, mereka berangkat ke sawah untuk menanam padi sekitar pukul 05.00 WIB.

“Pada saat masuk ke sawah, kedua korban tersengat jebakan listrik dan seketika meninggal dunia,” kata Kapolsek Kasiman AKP Mochamad Khambali saat dikonfirmasi.

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Warga setempat yang melihat jenazah kedua korban langsung melaporkannya kepada perangkat Dusun Pager. Selanjutnya, informasi itu diteruskan ke Polsek Kasiman.

Lalu, anggota Polsek Kasiman dengan Tim Inafis Polres Bojonegoro dan petugas Puskesmas mendatangi lokasi kejadian, untuk melakukan evakuasi serta pemeriksaan.

Berdasarkan hasil visum luar, Paniti mengalami luka bakar pada jari tengah tangan kiri, sedangkan Sutik berada di sela ibu jari, telunjuk tangan serta paha kanannya.

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“Dari hasil pemeriksaan sementara, kedua korban dinyatakan meninggal dunia akibat tersengat listrik jebakan tikus. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya,” ujarnya.

Khambali mengatakan ditemukan gulungan kawat listrik dengan panjang sekitar 10 meter dan tiang bambu setinggi 50 sentimeter yang diduga jebakan tikus saat memeriksa lokasi.

Ibu dan anak ditemukan tewas karena tersengat jebakan listrik di area persawahan Bojonegoro
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TAGS   Jatim BOJONEGORO warga tewas tersengat listrik jebakan tikus

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