Jawab Kebutuhan Pasar, ASUS Kenalkan Laptop Dengan Inovasi dan Daya Tahan Tinggi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - ASUS memamerkan unit dengan inovasi terbaru dan kecerdasan buatan (AI) dengan daya tahan tinggi, untuk merespons kebutuhan masyarakat akan penggunaan laptop jangka panjang.

Country Manager ASUS Indonesia Lenny Lin mengatakan pihaknya ingin membalas kepercayaan konsumen dengan memperkuat standar kualitas dan layanan purnajual.

“Melalui No.1 Quality & Service, kami memastikan produk ASUS ProArt, ASUS Zenbook, hingga ASUS Vivobook tangguh menghadapi aktivitas harian,” kata Lenny, Kamis (10/9).

ASUS telah membuktikan ketahanan unitnya melalui rangkaian pengujian bersertifikasi standar militer MIL-STD 810H, seperti guncangan, suhu ekstrem, kelembapan, dan tekanan udara rendah.

Mereka juga memberi ketenangan konsumen dengan layanan purnajual, berupa garansi internasional dan ASUS VIP Perfect Warranty (ADP) masing-masing selama tiga tahun.

Seri ProArt sendiri turut dilengkapi dengan inovasi ASUS DialPad untuk mempercepat kerja kreatif. Lalu, ASUS Zenbook mengandalkan material Ceraluminum yang membuatnya jadi tipis dan ringan.

ASUS melengkapi seri Zenbook, Vivobook S series, dan ProArt dengan Neural Processing Unit (NPU), yang bisa bekerja hingga 80 triliun operasi per detik (TOPS).

Dengan demikian, prosesor bisa berbagi tugas dengan NPU, agar penggunaan baterai bisa lebih efisien serta dapat menerima beban kerja harian yang sangat berat.