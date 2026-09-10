Elyon Christian School Perkuat Kompetensi Guru lewat Pelatihan Cambridge

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Elyon Christian School terus memperkuat kompetensi para pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan dengan menjadi tuan rumah pelatihan Cambridge Learning in Action yang digelar Cambridge International Education di Elyon Christian Secondary High School, Surabaya pada Agustus 2026.

Pelatihan tersebut mengusung tema From Teaching Approaches to Classroom Practice: Supporting Active and Meaningful Learning Experiences. Kegiatan itu dirancang untuk menjembatani konsep pedagogi Cambridge dengan penerapannya secara langsung di ruang kelas.

Baca Juga: Karya Seni Siswa SMA Elyon Surabaya Tampil dalam Pameran LENTARIUM

Teaching and Learning Manager Elyon Christian School Olivia Tiono mengatakan pihaknya bangga mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah kegiatan tersebut.

“Semoga, kolaborasi ini bisa terus menghadirkan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan, khususnya di Jawa Timur,” ucap Olivia tertulis, Kamis (10/9).

Menurut Olivia, Cambridge Learning in Action merupakan complimentary professional development workshop bagi para pendidik. Pelatihan tersebut memberikan kesempatan kepada guru untuk memperdalam pemahaman mengenai pendekatan pembelajaran Cambridge sekaligus mengimplementasikannya dalam proses belajar mengajar.

“Melalui pelatihan ini, para guru dibekali strategi praktis untuk menciptakan pengalaman belajar yang aktif, kolaboratif, dan bermakna bagi siswa,” jelasnya.

Para peserta tidak hanya mempelajari konsep dan filosofi pembelajaran Cambridge. Mereka juga mengeksplorasi berbagai strategi untuk meningkatkan keterlibatan siswa, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta mendorong pemahaman yang lebih mendalam.