Viral Patahan Aktif di Surabaya, Pakar ITS Minta Warga Tak Panik

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pakar geologi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Dr Ir Amien Widodo mengimbau masyarakat tidak panik menyikapi informasi mengenai patahan aktif di Surabaya yang viral di media sosial.

Menurut dia, informasi tersebut perlu disikapi secara kritis karena status aktif patahan harus didasarkan pada penelitian dan bukti ilmiah.

"Keberadaan patahan di wilayah Surabaya telah menjadi bagian dari penelitian sebelumnya," kata dosen luar biasa Departemen Teknik Geofisika ITS tersebut di Surabaya, Kamis (10/9).

Amien menjelaskan ITS bersama Pusat Survei Geologi, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pernah melakukan penelitian mengenai peta patahan di Jawa Timur yang dipublikasikan pada 2024.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya dua patahan, yakni Patahan Surabaya dan Patahan Waru.

“Hasil penelitian tersebut menunjukkan terdapat dua patahan, yaitu patahan Surabaya dan patahan Waru,” katanya.

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Menurut Amien, kedua patahan tersebut memiliki potensi aktif dan pernah mengalami pergerakan. Hasil penelitian itu juga sejalan dengan peta patahan di Indonesia yang disusun Pusat Studi Gempa Nasional (Pusgen) pada 2024.

Namun, dia menegaskan keberadaan patahan tidak otomatis membuat suatu patahan dapat disebut aktif.