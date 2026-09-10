Peduli Pendidikan, SIER Bantu Tebus Ijazah dan Biaya Sekolah Warga Kendangsari

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) menunjukkan kepeduliannya terhadap keberlanjutan pendidikan warga di sekitar kawasan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Kali ini, SIER memberikan bantuan penebusan ijazah dan biaya operasional sekolah bagi warga kurang mampu di Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya.

Penyerahan bantuan dilakukan di Kantor Kelurahan Kendangsari, Kamis (10/9). Bantuan tersebut berupa penebusan ijazah milik tiga siswa yang sebelumnya belum dapat diambil karena masih memiliki tunggakan biaya pendidikan.

Tiga ijazah yang ditebus terdiri atas dua ijazah SMK dan satu ijazah SD. Selain penebusan ijazah, SIER memberikan bantuan biaya operasional sekolah kepada seorang siswa dari keluarga kurang mampu yang mengalami kendala biaya pendidikan.

Direktur Kelembagaan PT SIER Ahmad Fahrudin mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap akses pendidikan masyarakat, terutama anak-anak yang menghadapi kendala ekonomi.

"SIER bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya, dalam hal ini Camat Tenggilis Mejoyo, Lurah Kendangsari, dan Danramil Tenggilis Mejoyo, menyerahkan bantuan biaya operasional sekolah dan penebusan ijazah yang belum bisa diambil karena ada tunggakan biaya di sekolah," ujar Fahrudin.

Menurut dia, kolaborasi perusahaan dengan pemerintah di tingkat kewilayahan penting untuk memastikan anak-anak tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan.

"Dengan adanya kerja sama luar biasa ini, cukup membantu anak-anak kita. Kami berharap anak-anak bisa terus melanjutkan sekolah. Kalau sudah ada yang bekerja, mereka bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi," katanya.