Moorlife Gelar Donor Darah di Surabaya, Pendaftar Lampaui Target 250 Kantong

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Moorlife menggelar kegiatan sosial donor darah sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Tahun ini, perusahaan menargetkan terkumpul 5.000 kantong darah dari rangkaian donor darah yang digelar di 30 lokasi di seluruh Indonesia.

Direktur Marketing Moorlife Nurlaila Hidayaty mengatakan kegiatan tersebut mengusung tema Satu Tetes Sejuta Harapan. Donor darah diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan darah, tetapi juga menginspirasi masyarakat untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan.

“Kami harapkan dari para pendonor dan masyarakat bisa mempunyai inspirasi bahwa satu tetes yang kita berikan itu memberikan harapan pada banyak orang yang membutuhkan,” kata Nurlaila saat kegiatan donor darah di Mal Ciputra World Surabaya, Kamis (10/9).

Rangkaian donor darah tersebut telah berlangsung di sejumlah daerah dan masih akan berlanjut sepanjang Agustus hingga September 2026.

Beberapa daerah yang menjadi lokasi kegiatan antara lain Banda Aceh, Bireuen, Medan, Prabumulih, Balikpapan, Palembang, Kendari, dan Jember.

Menurut Nurlaila, respons masyarakat terhadap kegiatan tersebut cukup tinggi, bahkan sebagian masyarakat yang telah rutin menjadi pendonor kerap menanyakan kapan Moorlife kembali menggelar donor darah.

“Antusiasmenya luar biasa dan mendapat respons yang sangat bagus, bahkan ada yang sering bertanya kapan mulai mengadakan donor darah karena mereka sudah rutin donor,” ujarnya.

Untuk kegiatan di Surabaya, Moorlife menargetkan dapat mengumpulkan sekitar 250 kantong darah.