GameSquad Kenalkan Peluang Bisnis Top Up Game di Dafam Infinity Battle Season 3

jatim.jpnn.com, SURABAYA - GameSquad memanfaatkan ajang Dafam Infinity Battle Season 3 di Hotel Dafam Pacific Caesar Surabaya untuk mendekatkan diri dengan gamer dan komunitas esports. Turnamen Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) tersebut digelar pada 29 Agustus 2026.

Selain mendukung kompetisi, GameSquad memperkenalkan peluang bisnis digital bagi gamer, creator, komunitas, hingga pelaku usaha melalui layanan website top up game dengan brand sendiri.

Manager e-Sport GameSquad Aik Fahrizal mengatakan kehadiran GameSquad dalam event tersebut menjadi kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan komunitas gaming.

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Menurut dia, interaksi tersebut penting untuk mengetahui kebutuhan sekaligus peluang yang berkembang di industri gaming.

"Kami ingin hadir lebih dekat dengan gamer dan komunitas untuk memahami apa yang benar-benar mereka butuhkan. Salah satu layanan yang kami perkenalkan di event ini adalah bagaimana seseorang dapat memiliki website top up game dengan brand sendiri melalui proses yang sederhana, tanpa coding, dan dengan sistem pembayaran otomatis," ujar Aik tertulis, Kamis (10/9).

Melalui layanan tersebut, GameSquad menyebut pengguna dapat memiliki website top up game sendiri tanpa harus membangun sistem dari awal atau melakukan coding.

Website itu dapat digunakan untuk menjalankan penjualan top up game dengan brand sendiri, mulai dari menampilkan produk hingga menerima pembayaran pelanggan secara otomatis.

Aik mengatakan aktivitas gaming tidak hanya berkaitan dengan bermain dan berkompetisi. Menurut dia, ekosistem gaming juga membuka peluang bagi gamer, creator, komunitas, maupun pelaku usaha digital untuk mengambil peran lebih aktif dalam sisi bisnis.