Cuaca Jawa Timur 10 September 2026, Pagi dan Siang Wilayah Berikut Bakal Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (10/9).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Kota Batu. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya Kota Batu masih gerimis. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya Kota Batu berangin. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Malamnya Bojonegoro, Bondowoso, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Lumajang, Mojokerto, Nganjuk, Pacitan, Situbondo, Trenggalek, dan Tuban berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 15-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 17-46 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)