Sopir Alphard Diduga Kabur dari Insiden Pertama saat Tabrakan Beruntun di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pengemudi Toyota Alphard yang menyebabkan kecelakaan beruntun di Jalan Menur Pumpungan, Sukolilo, Surabaya, Rabu (9/9) diduga takut setelah menabrak mobil sebelumnya.

Kapolsek Sukolilo AKP Yunus Kurniawan mengatakan data sementara yang dia dapat, tabrakan beruntun tersebut melibatkan empat mobil dan 11 sepeda motor.

“Kejadian di Menur Pumpungan, merupakan laka beruntun yang melibatkan kurang lebih sekitar empat kendaraan roda empat dan 11 kendaraan roda dua,” kata Yunus di Polsek Sukolilo.

Yunus mengungkapkan sopir Alphard terlebih dulu menabrak sebuah mobil di lampu merah persimaoangan Jalan Arif Rahman Hakim, sebelum mengalami tabrakan beruntun.

"Kurang lebih sekitar kalau dari TKP tabrakan (di Jalan Menur Pumpungan) ini kurang lebih sekitar 500 meter. Persisnya di wilayah timur sebelum TKP terakhir ini," jelasnya.

Dia pun menduga pengemudi tersebut ketakutan dan berniat melarikan diri setelah insiden pertama. Tindakan tersebut terlihat dari CCTV yang merekam kecepatan laju Alphard.

"Mungkinkah dari pengemudi Alphard ini lari ketakutan, berdasarkan bukti CCTV yang ada di lokasi dari warga setempat itu ada kecepatan lumayan kecepatan tinggi dari dari Alphard,” ujarnya.

Meski demikian, Yunus menyebut dugaan melarikan diri tersebut masih perlu pendalaman lebih lanjut. Nantinya, Satlantas Polrestabes Surabaya yang akan menyelidikinya.