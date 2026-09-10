Pengakuan Sopir Alphard Diduga Sebabkan Tabrakan Beruntun di Menur Pumpungan Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sopir Toyota Alphard bernama Yusuf (52) mengaku baru minum obat karena sakit, sebelum diduga mengalami tabrakan beruntun di Jalan Menur Pumpungan, Sukolilo, Surabaya, Rabu (9/9).

Warga Sidoarjo itu mengatakan dirinya kurang sehat sehingga minum obat sebelum mengemudikan mobil hitam dengan nomor polisi N 1882 NCI tersebut.

Selain itu, Yusuf juga mengakui sempat menabrak sebuah mobil di sekitar lampu lalu lintas Jalan Arif Rahman Hakim. Namun, dia berniat menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Saya enggak enak badan ya, habis minum obat. Pas di lampu merah itu saya enggak sadar menabrak Zenix, terus Zenix-nya jalan, maksudnya mau diselesaikan,” kata Yusuf di lokasi kejadian.

Yusuf pun berniat untuk menepikan ketika mengetahui Jalan Menur Pumpungan dalam kondisi macet. Dia berencana beristirahat sejenak sampai kepadatan kendaraan mereda.

Pria tersebut mengungkapkan tidak menyadari telah menginjak pedal gas kendaraannya. Dia juga mengaku tak tahu mobilnya melaju dengan kencang di tengah kemacetan.

“Terus kan itu macet ya, saya itu berhenti. Niatku mungkin mau tiduran begitu ya, terus digedor-gedor begini. Akhirnya saya keliru nginjak gas saya, eggak sadar saya,” ucapnya.

Saat ini, Yusuf sudah dibawa oleh aparat kepolisian ke Polsek Sukolilo. Dia tengah dimintai keterangan terkait kecelakaan yang menyebabkan 13 kendaraan rusak dan lima orang luka-luka.