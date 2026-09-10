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Dari Peternakan hingga Smart Factory, Begini Perjalanan Susu AceKid

Kamis, 10 September 2026 – 09:34 WIB
Dari Peternakan hingga Smart Factory, Begini Perjalanan Susu AceKid - JPNN.com Jatim
Proses pemerahan susu di peternakan FEIHE di Qiqihar, China. Selama proses berlangsung, suhu lingkungan dijaga tetap nyaman dan musik diperdengarkan untuk membantu menciptakan suasana yang tenang bagi sapi. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Transparansi mengenai sumber susu dan proses produksi menjadi salah satu hal yang penting bagi orang tua dalam memilih produk nutrisi untuk anak.

Tak hanya mencermati informasi kandungan pada kemasan, orang tua juga perlu mengetahui asal bahan utama serta bagaimana kualitasnya dijaga hingga menjadi produk akhir.

Hal tersebut menjadi perhatian AceKid melalui kampanye #CekTransparansiAceKid. Kampanye itu diwujudkan melalui Ace Fresh Journey dengan mengajak lebih dari 30 ibu dan orang tua Indonesia, bersama Brand Ambassador, figur publik, ahli, dan mitra AceKid, melihat langsung ekosistem produksi FEIHE AceKid di Qiqihar dan Smart Factory di Harbin, China.

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Para peserta mengikuti perjalanan produksi mulai dari peternakan, proses pemerahan dan pengumpulan susu segar, hingga manufaktur serta pengendalian kualitas.

Kegiatan tersebut ditujukan untuk memberikan gambaran mengenai proses di balik pesan “Dari Susu Segar, Nutrisi Lebih Baik”.

Marketing Director FEIHE AceKid Indonesia Lucky Zheng mengatakan perjalanan tersebut merupakan bagian dari komitmen AceKid dalam memberikan informasi yang lebih transparan kepada orang tua.

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“Kami percaya orang tua perlu mengetahui bukan hanya informasi nutrisi pada kemasan, tetapi juga dari mana sumber susu berasal dan bagaimana kualitasnya dijaga. Melalui Ace Fresh Journey, kami memperlihatkan proses tersebut secara langsung dari peternakan hingga menjadi susu formula,” ujar Lucky dalam keterangan tertulis, Kamis (10/9).

Menurut dia, transparansi tersebut diharapkan dapat membantu orang tua memahami kualitas dan keamanan produk secara lebih menyeluruh.

AceKid mengajak orang tua melihat langsung perjalanan susu dari peternakan hingga proses produksi melalui Ace Fresh Journey di China.
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TAGS   acekid smart factory ace fresh journey produksi susu acekid proses produksi susu susu formula anak

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