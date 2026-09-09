Ruang Dapur Gizi dan Laundry RSSA Malang Kebakaran

jatim.jpnn.com, MALANG - Ruang dapur gizi dan ruang laundry di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Saiful Anwar (RSSA) Malang mengalami kebakaran, Rabu (9/9).

Kepala UPT Damkar Kota Malang Pandu Rizky Darmawan mengatakan baru menerima informasi terkait terbakarnya RSUD RSSA tersebut sekitar pukul 14.57 WIB.

"Setelah menerima laporan, tim langsung bergerak ke lokasi dengan mengerahkan kekuatan 20 personel dan lima unit (pemadam) untuk melakukan pemadaman,” kata Pandu di lokasi.

Sebanyak lima kendaraan pemadam yang dikerahkan tersebut terdiri dari, empat unit water supply dan satu unit rescue. Saat petugas tiba api masih berkobar di beberapa titik.

"Yang terbakar peralatan dapur ada bahan makanan, di laundry room ada beberapa selimut dan sprei. Beberapa barang memang rentan terbakar, khususnya di laundry room," jelasnya.

Pandu menyebut petugas terbantu dengan langkah Tim Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) RSSA Malang karena lebih dulu melakukan pencegahan agar kebakaran tidak meluas.

Akhirnya, api yang sempat membakar sejumlah ruangan tersebut bisa dipadamkan sekitar pukul 16.30 WIB. Petugas memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden itu.

“Kami sudah menarik pasukan beserta peralatan yang digunakan Tadi dari Polresta Malang Kota sudah datang ke lokasi, kami masih menunggu hasil penyelidikannya," ucapnya. (mcr23/jpnn)