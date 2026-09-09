13 Kendaraan Rusak & 5 Orang Terluka dalam Tabrakan Beruntun di Menur Pumpungan Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Aparat kepolisian menyebut kecelakaan beruntun di Jalan Menur Pumpungan, Sukolilo, Surabaya sebabkan sepuluh sepeda motor dan tiga mobil rusak, serta lima korban luka.

Kanit Lantas Polsek Sukolilo Ipda Bambang Sutrisno mengatakan pengemudi mobil Toyota Alphard sempat menabrak gerobak bakso, sebelum mengalami kecelakaan beruntun.

“Kejadian beruntunnya di sini (Jalan Menur Pumpungan), pertama nabrak bakso, hilang keseimbangan langsung nyasar yang parkir roda empat,” kata Bambang di lokasi kejadian, Rabu (9/9).

Bambang menyebut total ada 10 sepeda motor dan tiga mobil yang terlibat dalam tabrakan beruntun itu. Seluruh kendaraan tersebut juga masih berada di lokasi kejadian.

“Kalau kendaraan roda duanya ada 10 dan roda empatnya tiga. Iya ada (lima) sepeda motor sedang berkendara dan sisanya yang parkir,” ujarnya.

Di sisi lain, sebanyak lima pengendara yang mengalami luka berat dan ringan sudah dievakuasi ke Rumah Sakit (RS) Haji Sukolilo. Para korban langsung menerima penanganan medis.

Baca Juga: Kronologi Kecelakaan Beruntun Truk Trailer di Pasuruan yang Menewaskan 4 Orang

“Luka kurang lebih antara lima, dari observasi di tempat ya, yang luka, tetapi sudah dilarikan ke Rumah Sakit Haji. Enggak ada (korban tewas), hanya luka berat sama ringan,“ jelasnya.

Meski demikian, Bambang masih akan melakukan pengecekan secara langsung ke RS Haji. Hal tersebut untuk memastikan jumlah dan kondisi korban yang tengah dirawat.