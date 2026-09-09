Jete Run 2026 Gandeng BRI, QRIS Jadi Andalan Transaksi UMKM

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Jete menggelar ajang olahraga Jete Run 2026 di Surabaya, Minggu (6/9). Event lari tersebut menggabungkan kegiatan olahraga dengan aktivitas komunitas serta keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Bekerja sama dengan Bank BRI Kantor Cabang Surabaya Kusuma Bangsa, Jete Run 2026 menghadirkan dua kategori lomba, yakni 5K dan 10K.

Kegiatan yang mengusung tema Run Together, Grow Together itu terbuka bagi masyarakat umum, komunitas lari, hingga pecinta olahraga.

Kategori 5K ditujukan bagi peserta pemula, komunitas, maupun masyarakat umum yang ingin menikmati pengalaman berlari. Sementara itu, kategori 10K menjadi tantangan bagi peserta yang ingin menguji kemampuan dan daya tahan dalam jarak yang lebih panjang.

Tidak hanya aktivitas olahraga, penyelenggara juga menyediakan area bazar yang diisi berbagai pelaku UMKM. Peserta dan pengunjung dapat menemukan beragam produk lokal, makanan, dan minuman yang ditawarkan di area tenant.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah UMKM yang telah menggunakan QRIS BRI dapat menerima pembayaran secara digital dari peserta maupun pengunjung.

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Perwakilan PT Bank Rakyat Indonesia Yanri Eka Putra mengatakan kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempertemukan aktivitas olahraga, komunitas, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Melalui Jete Run 2026, kolaborasi bersama Bank BRI memungkinkan kami memberikan pengalaman yang lebih lengkap, termasuk mendukung UMKM melalui pemanfaatan QRIS BRI. Kami ingin menghadirkan lebih dari sekadar event olahraga," ujar Yanri.