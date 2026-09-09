Tabrakan Beruntun di Menur Pumpungan Surabaya, Motor dan Mobil Ringsek

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tabrakan beruntun terjadi di Jalan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Rabu (9/9). Sejumlah kendaraan yang mengalami kerusakan masih tergeletak di tepi jalan.

Berdasarkan pantauan, sejumlah sepeda motor masih terparkir di depan rumah toko (ruko) di sekitar lokasi. Petugas telah memberi batas garis polisi agar tidak diubah penempatannya.

Di sisi lain, tampak sebuah mobil Toyota Alphard berwarna hitam dengan nomor polisi N 1882 NCI, berhenti di bahu jalan. Kendaraan itu terlihat mengalami kerusakan di bagian depannya.

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Menempel dengan bagian muka Alphard tersebut, terlihat sebuah Honda Yaris berwarna putih dengan nomor polisi L 1208 ABX dalam kondisi ringsek di sisi depan dan belakang.

Tak hanya itu, bagian sisi kanan Alphard tersebut juga terlihat berdempetan dengan mobil Kijang Innova berwarna abu-abu dengan nomor polisi W 1553 SD, yang rusak bagian lampu kiri belakangnya.

Sebuah sepeda motor juga tampak dalam kondisi tergeletak dan terhimpit di antara mobil Alphard dengan Yaris. Namun, kendaraan tersebut terlihat sudah tidak menyerupai bentuk aslinya.

Peristiwa tersebut membuat para pengguna jalan dan masyarakat setempat berkumpul di sekitar lokasi. Mereka tampak mengambil gambar hingga berbincang di dekat kendaraan rusak.

Hal tersebut mengakibatkan kemacetan kendaraan di sekitar Jalan Menur Pumpungan. Sejumlah aparat kepolisian disebar untuk mengamankan kendaraan dan mengatur lalu lintas.