Buka Gerai Baru di Royal Plaza Surabaya, Haraku Ramen Hadirkan Menu Spesial

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Merek ramen halal di bawah naungan Ismaya Group Haraku Ramen menambah gerainya di Surabaya, yakni di Mal Royal Plaza setelah melihat masih banyak peminat pasar makanan Jepang di Kota Pahlawan.

Gerai baru tersebut hadir dengan konsep table service dalam pemesanan. Hal itu berbeda dengan gerai di Tunjungan Plaza yang perlu ke konter pelayanan.

Pelanggan bisa langsung duduk di kursi yang kosong setelah masuk ke dalam gerai Haraku Ramen. Nantinya, pelayanan akan mendatangi untuk memberikan menu makanannya.

Selain itu, pembukaan gerai baru tersebut bersamaan dengan hadirnya menu Creamy Bara Ramen. Hidangan mienya dipadukan dengan kuah bertekstur lembut dari kolagen ayam yang pedas.

President Director Ismaya Group Cendyarani mengapresiasi sambutan positif masyarakat. Respons tersebut yang membuatnya menambah gerai Haraku Ramen di Surabaya.

“Antusiasme menjadi alasan kami memperluas kehadiran, agar semakin banyak pelanggan dapat menikmati ramen halal berkualitas,” kata Cendyarani, Rabu (9/9).

“Kehadiran gerai terbaru di Royal Plaza merupakan bagian dari upaya kami untuk semakin mendekatkan Haraku Ramen ke pelanggan di berbagai area Surabaya,” imbuh dia.

Cendyarani menyebut Haraku Ramen merupakan gerai dengan harga terjangkau yang masih mempertahankan kualitasnya. Bahkan, mereka memiliki promo Rahmat (Ramen Hemat dan Raishi Hemat).