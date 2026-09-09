Pengamat Politik Unair Airlangga Pribadi Meninggal Dunia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Airlangga (Unair) berduka setelah salah satu dosennya Airlangga Pribadi Kusman dikabarkan menghembuskan napas terakhirnya, Rabu (9/9).

Rektor Unair Prof Muhammad Madyan menyampaikan belasungkawa atas kepergian salah satu dosennya itu. Menurutnya, pria yang akrab disapa Angga tersebut berdedikasi tinggi.

“Angga adalah termasuk dosen yang berdedisikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas sebagai dosen di Universitas Airlangga,” kata Madyan dalam keterangan tertulis.

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Pria kelahiran Jombang tersebut menempuh pendidikan doktornya dengan mengambil program studi Doctor of Philosophy in Politics di Murdoch University, Australia pada 2016.

Angga memutuskan menjadi dosen di Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIP) Unair setelah kembali ke Indonesia. Dia tercatat menjadi Ketua Program Studi S2 di kampus tersebut.

Dia juga kerap membedah dinamika politik di Indonesia selama menjadi akademisi. Hasil pandangannya beberapa kali menjadi rujukan forum ilmiah hingga dibahas dalam diskusi publik.

“Dia merupakan merupakan figur akademisi yang tak ragu menyuarakan kepakarannya demi keberlangsungan demokrasi Indonesia,” ujarnya.

Angga dikabarkan menghembuskan napas pada usianya yang ke-49 tahun, RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Masih belum ada kabar resmi terkait penyebab meninggalnya almarhum.