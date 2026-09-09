Resmi Gabung Persebaya, Saddil Ramdani Bicara Bonek hingga Target Musim Ini

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Saddil Ramdani resmi menjadi bagian dari Persebaya Surabaya untuk mengarungi BRI Super League 2026/27. Pemain berusia 27 tahun itu bergabung dengan status pinjaman dari Persib Bandung selama satu musim.

Kehadiran Saddil menjadi tambahan penting bagi skuad Bajul Ijo yang tengah mempersiapkan diri menghadapi ketatnya persaingan kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Kecepatan dan kemampuannya bermain di sektor sayap diharapkan mampu memberikan pilihan baru bagi lini serang Persebaya sekaligus memperkaya variasi permainan tim asuhan Bernardo Tavares.

Saddil datang membawa pengalaman panjang di sepak bola Indonesia. Selain pernah memperkuat sejumlah klub, mantan pemain Persela Lamongan itu juga memiliki pengalaman berkarier di Malaysia bersama FA Pahang dan Sabah FC.

Pengalaman tersebut menjadi modal bagi Saddil untuk menghadapi tantangan baru bersama Persebaya.

"Saya sangat bersyukur dan senang bisa mendapatkan kesempatan menjadi bagian dari Persebaya. Bagi saya, ini adalah awal yang baru dan tentunya sebuah tanggung jawab yang besar," ujar Saddil Ramdani dikutip dari laman ileague.id, Rabu (9/9.

Baca Juga: Saddil Ramdani Ingin Wujudkan Tujuan Persebaya Setelah Resmi Pindah

"Saya ingin belajar, beradaptasi dengan teman-teman baru, dan memberikan yang terbaik untuk tim," imbuh dia.

Bergabung dengan Persebaya juga membuat Saddil harus siap menghadapi besarnya antusiasme Bonek dan Bonita.