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Berawal dari Layani Warga Sekitar, Transaksi SpeedCash Juliana Tembus 2.000 Sebulan

Rabu, 09 September 2026 – 15:03 WIB
Berawal dari Layani Warga Sekitar, Transaksi SpeedCash Juliana Tembus 2.000 Sebulan - JPNN.com Jatim
Juliana, pengguna SpeedCash di Kabupaten Muna, mencatat lebih dari 2.000 transaksi dalam satu bulan setelah melayani kebutuhan pembayaran digital warga. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Berawal dari mencoba membantu kebutuhan pembayaran warga sekitar, Juliana, pengguna SpeedCash di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, kini mampu mencatat lebih dari 2.000 transaksi dalam satu bulan.

Catatan tersebut diraih Juliana pada Agustus 2026 melalui loket yang dikelolanya untuk melayani berbagai kebutuhan transaksi digital masyarakat.

Melalui e-wallet SpeedCash, dia melayani transfer bank, top up e-wallet, pembelian pulsa dan paket data, token listrik, hingga pembayaran berbagai tagihan.

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“Awalnya saya belum terlalu yakin. Tapi seiring berjalannya waktu, saya mencoba menjalankan aplikasi ini secara perlahan. Alhamdulillah, transaksi terus meningkat,” ujar Juliana dalam keterangan tertulis diterima di Surabaya, Rabu (9/9).

Menurut Juliana, pertumbuhan transaksi tidak hanya dipengaruhi banyaknya layanan yang tersedia, tetapi juga kepercayaan pelanggan. Dia berupaya memberikan pelayanan secara konsisten kepada warga sekitar, termasuk membantu pelanggan yang belum terbiasa menggunakan layanan digital.

Seiring waktu, pelanggan yang awalnya datang untuk memenuhi satu kebutuhan transaksi mulai kembali menggunakan layanan lainnya. 

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Konsistensi tersebut membuat aktivitas transaksi di loket Juliana terus berkembang. Dia juga pernah memperoleh apresiasi dari SpeedCash berupa perjalanan ke luar negeri sebagai penghargaan atas aktivitas transaksinya.

“Alhamdulillah, setelah mendapatkan reward wisata ke luar negeri dari SpeedCash, kepercayaan pelanggan semakin meningkat. Transaksi di loket saya juga bertambah,” ungkapnya.

Juliana, pengguna SpeedCash di Kabupaten Muna, mencatat lebih dari 2.000 transaksi dalam satu bulan setelah melayani kebutuhan pembayaran digital warga.
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TAGS   speedcash Transaksi Digital pembayaran digital e-wallet

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