Arus Kendaraan Menuju Ketapang Mulai Lancar, Antrean di Gilimanuk Masih 500 Meter

jatim.jpnn.com, BANYUWANGI - Arus lalu lintas kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, mulai lancar pada Selasa (8/9) sejak pukul 10.00 WIB.

Namun, antrean kendaraan masih terjadi di sisi Pelabuhan Gilimanuk, Bali, tepatnya di kawasan Gapura Gilimanuk. Panjang antrean tercatat sekitar 500 meter.

General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ketapang Media Syahrianto mengatakan kondisi antrean tersebut terus dipantau secara berkala.

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"Kondisi tersebut terus kami pantau secara berkala dan menjadi perhatian dalam pengaturan arus kendaraan di kawasan pelabuhan untuk memastikan antrean dapat segera terurai," kata Media, Selasa (8/9).

Untuk memperkuat kapasitas layanan, ASDP tidak hanya mengoptimalkan armada yang telah beroperasi, tetapi juga menambah kapal perbantuan berkapasitas besar, KMP Jatra I.

Kapal tersebut mulai melayani lintasan Ketapang-Gilimanuk pada Selasa sekitar pukul 04.00 WIB.

Menurut Media, pengoperasian KMP Jatra I merupakan bagian dari upaya ASDP memperkuat kapasitas armada di tengah kepadatan arus kendaraan. Armada tambahan tersebut diintegrasikan dengan pola operasi yang berjalan agar pelayanan penyeberangan semakin optimal dan pergerakan kendaraan lebih cepat.

"KMP Portlink 0 juga telah sandar di Pelabuhan Tanjung Wangi pada Senin (7/9) malam, dan dijadwalkan berangkat pada Selasa ini menuju Pelabuhan Lembar hingga maksimal keberangkatan pukul 21.00 WIB malam ini dengan tetap memperhatikan kondisi pasang surut air laut di Pelabuhan Tanjung Wangi," ujar Media.