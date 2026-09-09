Cuaca Malang 9 September 2026, Pagi-Malam Cerah Hingga Berawan dan Berangin
Rabu, 09 September 2026 – 10:45 WIB
jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (9/9) untuk kota maupun kabupatennya.
Pagi dan siang cerah hingga berawan di seluruh kawasan.
Sorenya cerah di seluruh kawasan.
Malamnya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.
Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi serupa.
Pagi dan siang cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan.
Malamnya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 14-28 derajat celsius.
Ramalan cuaca Malang hari ini, pagi sampai malam diramalkan cerah hingga berangin.
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