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Antrean BBM di Situbondo Mengular, Polisi Ungkap Gangguan Distribusi

Rabu, 09 September 2026 – 09:44 WIB
Antrean BBM di Situbondo Mengular, Polisi Ungkap Gangguan Distribusi - JPNN.com Jatim
Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Selimat berinteraksi dengan warga yang sedang antre BBM di SPBU Kota Situbondo, jawa Timur. Selasa (8/9/2026) malam ANTARA/HO-Polres Situbondo

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Polisi mengecek stok bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, menyusul antrean panjang kendaraan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Pengecekan dilakukan Unit Pidana Khusus Satreskrim Polres Situbondo untuk memastikan ketersediaan sekaligus kelancaran distribusi BBM kepada masyarakat.

Antrean panjang tersebut diduga dipicu terganggunya pengiriman BBM dari Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal (IT) Tanjung Wangi Banyuwangi akibat kemacetan di jalur utama menuju Pelabuhan Ketapang.

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Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Selimat mengatakan pemantauan dilakukan untuk mengecek jumlah stok BBM, kondisi sarana dan prasarana SPBU, hingga pelayanan penyaluran kepada pengendara.

"Kegiatan monitoring ini dilakukan ini difokuskan jumlah stok BBM serta kondisi sarana prasarana di SPBU termasuk pelayanan penyaluran BBM kepada pengendara," kata Selimat saat mengecek stok BBM di SPBU Karangasem Situbondo, Selasa (8/9) malam.

Dalam pemantauan tersebut, Selimat juga mengingatkan pengelola SPBU agar mengedepankan transparansi pelayanan. Polisi turut meminta pengelola mencegah segala bentuk penyalahgunaan maupun penyelewengan BBM.

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Petugas juga berinteraksi dengan pengendara yang tengah mengantre untuk membeli BBM dan mengingatkan mereka agar tetap tertib sesuai antrean.

"Dengan melakukan pengawasan dan pemantauan langsung, kami berkomitmen menjaga stabilitas pasokan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara aman dan tertib serta lancar," ujar Selimat.

Antrean panjang terjadi di sejumlah SPBU Situbondo akibat gangguan distribusi BBM. Polisi turun mengecek stok dan memastikan pelayanan tetap berjalan.
Sumber Antara
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TAGS   antrean spbu antrean spbu situbondo Polres Situbondo pengiriman bbm terlambat

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