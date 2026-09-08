Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Hyang Dilanda Karhutla, Wisata Ditutup Sementara

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di kawasan Gunung Argopuro pada Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Hyang di perbatasan Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, dan Jember.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur Satriyo Nurseno mengatakan titik api pertama kali muncul di sisi timur wilayah Savana Cikasur dengan jarak sekitar 300 meter.

"Terdapat titik api berjarak 300 Meter dari sisi timur Wilayah Cikasur, Gunung Argopuro," kata Satriyo melalui keterangan tertulis, Selasa (8/9).

Satrio menyebut lokasi karhutla tersebut berada di dua titik, yakni di sisi timur Savana Cikasur, Kupang, Pakem, Bondowoso, dan di sisi timur Savana Cikasur, Kalianan, Krucil Probolinggo.

Total ada 29 personel gabungan dari BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten Situbondo, dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur yang diterjunkan untuk memadamkan.

Saat ini, petugas melalui Kabupaten Situbondo untuk bisa menangani kebakaran tersebut. Dia memastikan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran di Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Hyang.

Satriyo mengungkapkan tim gabungan tengah melakukan asesmen dan berkoordinasi dengan perangkat desa setempat. Adapun dampak kebakaran masih proses pendataan.

"Korban nihil, sementara dampak masih dalam pendataan," ujarnya.