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Resmi Operasikan Jarkompenas, AirNav Indonesia Efisiensi Komunikasi Penerbangan

Selasa, 08 September 2026 – 20:22 WIB
Resmi Operasikan Jarkompenas, AirNav Indonesia Efisiensi Komunikasi Penerbangan - JPNN.com Jatim
AirNav saat menandatangani Berita Acara Layak Operasi (BALO) Jarkompenas, di salah satu hotel Surabaya, Selasa (8/9). Foto: Andhi Dwi Setiawan/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - AirNav Indonesia resmi mengoperasikan Jaringan Komunikasi Penerbangan Nasional (Jarkompenas). Inovasi tersebut untuk memudahkan antar pihak melakukan koordinasi.

Peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Layak Operasi (BALO) bersama Konsorsium Jasnikom–XL Smart di Surabaya, Selasa (8/9).

Direktur Teknik AirNav Indonesia Zainal Arifin Harahap mengatakan Jarkompenas merupakan fondasi penting, dalam transformasi digital navigasi penerbangan Indonesia.

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“Infrastruktur yang terintegrasi, aman, dan andal, Jarkompenas menjadi fondasi bagi pengembangan layanan navigasi penerbangan ke depan,” kata Zainal setelah peresmian.

Zainal menyebut Jarkompenas merupakan infrastruktur jaringan komunikasi yang mengintegrasikan koordinasi antar stasiun penerbangan hingga mendukung komunikasi navigasi.

Selain itu, Jarkompenas juga menghubungkan komunikasi berbagai pemangku kepentingan penerbangan dalam satu jaringan yang aman, efektif serta efisien.

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“Jarkompenas ini tidak hanya mengkomunikasikan hanya di lingkup AirNav saja. Tetapi juga di lingkup domestik seperti dengan stakeholder yang lain,” ujarnya.

“Seperti dengan Angkasa Pura, Kementerian Perhubungan, Basarnas, dengan BMKG dan juga dengan eksternal yang regional, dengan kawasan Asia-Pasifik,” imbuh dia.

AirNav Indonesia mulai mengoperasikan Jarkompenas untuk mudahkan komunikasi penerbangan
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TAGS   surabaya airnav jarkompenas penerbangan

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