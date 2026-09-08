Dilaporkan Kecelakaan, Suparno Ditemukan Tewas Tertutup Eceng Gondok di Sungai Brantas

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Tim SAR gabungan menemukan Suparno (58) warga Desa Menturus, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang dalam kondisi tewas di Sungai Brantas, Selasa (8/9).

Korban ditemukan di wilayah Desa Keboan, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang, sekitar pukul 10.00 WIB.

Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit PH membenarkan penemuan tersebut. Menurut dia, jenazah Suparno ditemukan sekitar 500 meter dari lokasi awal pencarian.

"Menurut keterangan tim SAR gabungan, jenazah korban ditemukan di pinggir sungai yang dipenuhi oleh enceng gondok sehingga posisi korban tertutup tanaman tersebut," ujar Nanang.

Setelah ditemukan, tim SAR gabungan langsung mengevakuasi jenazah korban dan menyerahkannya kepada pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut.

Jenazah kemudian dibawa ke rumah duka. Sementara itu, tim SAR gabungan melakukan debriefing untuk mengakhiri operasi pencarian.

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Sebelumnya, Suparno dilaporkan diduga tenggelam di Sungai Brantas pada Senin (7/9). Dugaan tersebut muncul setelah sepeda motor milik korban ditemukan terparkir di sekitar sungai. Selain itu, sandal milik korban juga ditemukan mengapung di aliran sungai.

Suparno sebelumnya mengalami kecelakaan pada Senin pagi. Korban diduga meninggalkan lokasi kecelakaan dalam kondisi kebingungan sebelum kemudian keberadaannya tidak diketahui.