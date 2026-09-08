Pengendara Mobil di Surabaya Diduga Dipukul & Diludahi Jukir Liar Karena Tak Beri Uang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ramai di media sosial seorang jukir liar melakukan pemukulan kepada pengendara mobil diduga karena tak memberi uang parkir di toko modern Jalan Dhamarhsuada, Surabaya.

Korban bernama Immanuel (23) mengatakan awalnya mendatangi dari toko modern itu pada Senin (7/9) sekitar pukul 10.00 WIB. Lalu, dia dihampiri seorang jukir ketika keluar dari tempat tersebut.

“Waktu mau putar balik, dia itu lari mau minta uang, tetapi saya tahu dia jukir liar karena di mini market itu jelas parkir gratis,” kata Immanuel di Rumah Aspirasi Wakil Wali Kota Surabaya, Selasa (8/9).

Immanuel pun tidak menghiraukan jukir yang tidak mengenakan rompi dan karcis parkir resmi itu. Namun, pelaku secara tiba-tiba mengacungkan jari tengah dan meludah.

“Saya akhirnya buka kaca, saya tanya ‘maksudmu apa?’. Akhrinya adu mulut, terus tiba-tiba dia nahan pintu jendela mobil saya, terus saya diludahi kena mukaku,” jelasnya.

Dia memutuskan untuk meninggalkan lokasi untuk mengantarkan temannya. Immanuel kembali ke toko modern itu dengan tujuan mengajak berbincang pelaku, sekitar pukul 14.00 WIB.

Tak hanya itu, Immanuel juga membawa seorang teman bernama Marvel (22) untuk melakukan mediasi. Menurutnya, pelaku tidak kooperatif karena terus membentaknya.

“Saya awalnya bilang baik-baik, tapi dia ngegas terus, saya bilang parkir di sini gratis, maksudmu apa? Dia masih ngegas. Terus saya sempat lihat HP, tiba-tiba dia pukul wajah saya,” ujarnya.