Kabar Baik! Penerbangan Juanda ke Jakarta dan Bandung Kembali Normal

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Operasional penerbangan dari Bandara Internasional Juanda menuju sejumlah bandara yang sebelumnya terdampak aktivitas erupsi Anak Gunung Krakatau kembali berjalan normal.

General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengatakan Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Husein Sastranegara, dan Bandara Halim Perdanakusuma telah kembali beroperasi sejak Selasa (8/9) dini hari.

“Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Husein Sastranegara dan Bandara Halim Perdanakusuma telah beroperasi kembali per tanggal 8 September 2026 dini hari,” kata Tohir dalam keterangan tertulis.

Seiring kembali beroperasinya ketiga bandara tersebut, penerbangan dari Bandara Internasional Juanda menuju masing-masing bandara tujuan juga kembali dilayani.

Dengan demikian, konektivitas penerbangan Juanda dengan Jakarta dan Bandung kembali berjalan setelah sebelumnya mengalami penyesuaian operasional.

Tohir mengatakan pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder bandara untuk memastikan kelancaran operasional penerbangan.

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“Kami tetap melakukan koordinasi dengan stakeholder bandara untuk kelancaran operasional bandara,” ujarnya.

Sebelumnya, dampak aktivitas erupsi Anak Gunung Krakatau menyebabkan penyesuaian operasional penerbangan di sejumlah bandara dan berimbas terhadap konektivitas penerbangan di Bandara Internasional Juanda.