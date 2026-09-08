KONI Kota Blitar Geruduk Pemkot, Dana Hibah untuk Persiapan Porprov 2027 Belum Cair

jatim.jpnn.com, BLITAR - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Blitar mendesak pemerintah kota segera mencairkan dana hibah olahraga yang hingga kini masih tertunda.

Dana tersebut dinilai penting untuk memastikan program pembinaan dan persiapan atlet menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2027 tetap berjalan.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KONI Kota Blitar Elim Tyu Samba mengatakan pihaknya telah lama menunggu kepastian pencairan anggaran tersebut.

"Kami sudah menunggu lama. Dari awal kami mengikuti kemauan pemerintah kota. Rekomendasi dari DPRD sudah dikirim ke pemda, namun hasilnya nihil. Tidak ada tanggapan," kata Elim di Blitar, Senin (7/9).

Selain persoalan dana hibah, KONI juga meminta Pemkot Blitar membuka kembali akses kantor sekretariat KONI yang selama ini ditutup.

Menurut Elim, kedua persoalan tersebut berdampak terhadap kelancaran administrasi organisasi dan pelaksanaan pembinaan olahraga di Kota Blitar.

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KONI sebelumnya telah mengirimkan tiga surat permintaan audiensi kepada Wali Kota Blitar. Namun, hingga aksi digelar, pihaknya mengaku belum mendapatkan kepastian terkait pencairan anggaran maupun penggunaan kantor sekretariat.

"Kami sudah menyampaikan berbagai cara, tetapi tidak ada jawaban yang pasti. Ini murni kemauan dari insan-insan olahraga karena kami memang sudah menemui jalan buntu," ujarnya.