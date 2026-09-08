86 Peserta Adu Otak di Surabaya, 3 Talenta Matematika Amankan Tiket Grand Final

jatim.jpnn.com, SURABAYA - .Pencarian talenta matematika bertajuk Next Genius Generation resmi dimulai dari Kota Surabaya. Sebanyak 86 peserta dari berbagai jenjang pendidikan mengikuti Regional Offline Qualification The Genius Math League 2026.

Kompetisi yang digelar TechConnect sebagai bagian dari rangkaian Sinar Mas Digital Day 2026 itu berlangsung di Grand Destination Ballroom, Novotel Samator Surabaya Timur pada Sabtu (5/9).

Para peserta berasal dari jenjang SD, SMP, hingga mahasiswa. Mereka diuji melalui sejumlah tantangan yang mengandalkan kecepatan, ketepatan, fokus, strategi, hingga kemampuan memecahkan masalah.

Baca Juga: Mahasiswa Ubaya Tuangkan Seni Lukis dari Persamaan Matematika untuk Dedikasi Sang Ayah

Tech Culture Dept. Head of TechConnect Raadhiyah Mardhiyyah mengatakan The Genius Math League 2026 tidak sekadar menjadi kompetisi matematika, tetapi juga wadah untuk menemukan dan mengembangkan talenta Indonesia.

“Lebih dari sekadar kompetisi, The Genius Math League 2026 menjadi salah satu bentuk komitmen Sinar Mas untuk mendukung dan mengembangkan talenta-talenta Indonesia,” kata Raadhiyah tertulis, Selasa (8/9).

Menurut dia, ajang tersebut memberikan ruang bagi peserta yang memiliki ketertarikan dan kemampuan matematika untuk mengasah potensi sekaligus merasakan pengalaman berkompetisi.

Terlebih, kemampuan berpikir kritis, logis, dan pemecahan masalah dinilai makin penting dalam menghadapi tantangan masa depan.:Salah satu hal yang membedakan The Genius Math League 2026 adalah format kompetisi yang tidak semata-mata mengukur kemampuan berdasarkan usia maupun jenjang pendidikan.

Kompetisi ini berangkat dari keyakinan bahwa jenjang pendidikan tidak selalu menjadi penentu kemampuan matematika seseorang. Peserta dari jenjang SD maupun SMP bisa saja memiliki kemampuan matematika yang lebih tinggi dibandingkan peserta dari jenjang pendidikan yang lebih tinggi.