JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini 54 Karhutla Terjadi di Ponorogo, Luas Area Terdampak Capai 189,11 Hektare

54 Karhutla Terjadi di Ponorogo, Luas Area Terdampak Capai 189,11 Hektare

Selasa, 08 September 2026 – 11:06 WIB
54 Karhutla Terjadi di Ponorogo, Luas Area Terdampak Capai 189,11 Hektare - JPNN.com Jatim
Petugas BPBD Ponorogo berupaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Ponorogo, Jawa Timur. BPBD Ponorogo mencatat 54 kejadian karhutla hingga akhir Agustus 2026 dengan total luas area terdampak mencapai 189,11 hektare yang tersebar di 13 kecamatan dan 38 desa. ANTARA/HO - BPBD Ponorogo

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Sebanyak 54 kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di Kabupaten Ponorogo selama musim kemarau hingga 31 Agustus 2026.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ponorogo mencatat total luas area yang terdampak kebakaran mencapai 189,11 hektare.

Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo Masun mengatakan puluhan kejadian tersebut tersebar di 13 kecamatan dan 38 desa. Area terdampak meliputi kawasan hutan, hutan rakyat, hingga lahan milik masyarakat.

Baca Juga:

“Beberapa wilayah yang cukup rawan antara lain Balong, Slahung, Jambon, Bungkal, dan Sambit. Masing-masing tercatat mengalami lebih dari empat sampai lima kejadian kebakaran,” kata Masun, Senin (7/9).

Menurut dia, kondisi cuaca yang kering selama musim kemarau meningkatkan risiko terjadinya kebakaran. Tiupan angin kencang serta banyaknya vegetasi kering membuat api lebih cepat merambat dan berpotensi meluas.

Karhutla tidak hanya mengancam ekosistem dan lahan produktif, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan masyarakat serta menurunkan kualitas lingkungan di wilayah terdampak.

Baca Juga:

BPBD Ponorogo bersama TNI, Polri, relawan, dan masyarakat terus melakukan penanganan dan pemadaman setiap kali terjadi kebakaran. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah api meluas dan mengurangi dampak kebakaran terhadap lingkungan maupun masyarakat.

Masun mengimbau warga tidak membuka lahan dengan cara membakar. Masyarakat juga diminta memastikan sumber api benar-benar padam setelah digunakan.

BPBD Ponorogo mencatat 54 kejadian karhutla hingga 31 Agustus 2026. Total area terdampak mencapai 189,11 hektare dan tersebar di 13 kecamatan.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   karhutla karhutla ponorogo kebakaran hutan dan lahan bpbd ponorogo

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU