Cuaca Malang 8 September 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berawan dan Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (8/9) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi dan siang cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Sorenya Ampelgading, Dampit, Dau, Karangploso, Pujon, dan Tirtoyudo berangin. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya Ampelgading, Dampit, Dau, Jabung, Karangploso, Kasembon, Ngantang, Poncokusumo, Pujon, Singosari, dan Tirtoyudo berangin. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 14-28 derajat celsius.