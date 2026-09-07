Sidak di Pasar Pucang Surabaya, Satgas Pangan Jatim Temukan Harga Beras di Atas HET

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Petugas gabungan menggelar inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Pucang, Surabaya, Senin (7/9). Kegiatan itu untuk memantau ketersediaan dan harga bahan pokok.

Tim gabungan yang turut dalam sidak tersebut adalah, Satgas Pangan Polda Jawa Timur (Jatim), Perum Bulog dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

Dirreskrimsus Polda Jatim sekaligus Kasatgas Pangan Jatim, Kombes Dodi Ruyatman mengatakan pihaknya memfokuskan memantau harga beras dan Minyakita.

"Satgas Pangan turun bersama untuk mengecek suplai beras, terutama varian premium,” kata Dodi setelah melakukan sidak di Pasar Pucang.

Dodi mengungkapkan operasi gabungan tersebut bersifat sangat krusial, karena pihaknya bisa memvalidasi kondisi sebenarnya suplai dan harga pangan di pasaran.

“Kami mengonfirmasi adanya informasi mengenai kelangkaan dan tingginya harga beras premium di pasar," ujarnya.

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Berdasarkan pantauan, Dodi menyebut stok beras premium relatif aman dan tersedia di Pasar Pucang. Selain itu, beberapa merek juga terlihat masih dijual sesuai ketentuan standar.

Namun, Dodi mengaku melihat ada beberapa merek beras yang harganya di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Dia pun langsung melakukan pendalaman terkait temuannya itu.