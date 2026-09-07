JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Sidak di Pasar Pucang Surabaya, Satgas Pangan Jatim Temukan Harga Beras di Atas HET

Sidak di Pasar Pucang Surabaya, Satgas Pangan Jatim Temukan Harga Beras di Atas HET

Senin, 07 September 2026 – 21:00 WIB
Sidak di Pasar Pucang Surabaya, Satgas Pangan Jatim Temukan Harga Beras di Atas HET - JPNN.com Jatim
Tim Satgas Pangan Jatim saat memantau harga dan stok beras serta Minyakita di Pasar Pucang, Surabaya, Senin (7/9). Foto: Dok. Polda Jatim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Petugas gabungan menggelar inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Pucang, Surabaya, Senin (7/9). Kegiatan itu untuk memantau ketersediaan dan harga bahan pokok.

Tim gabungan yang turut dalam sidak tersebut adalah, Satgas Pangan Polda Jawa Timur (Jatim), Perum Bulog dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

Dirreskrimsus Polda Jatim sekaligus Kasatgas Pangan Jatim, Kombes Dodi Ruyatman mengatakan pihaknya memfokuskan memantau harga beras dan Minyakita.

Baca Juga:

"Satgas Pangan turun bersama untuk mengecek suplai beras, terutama varian premium,” kata Dodi setelah melakukan sidak di Pasar Pucang.

Dodi mengungkapkan operasi gabungan tersebut bersifat sangat krusial, karena pihaknya bisa memvalidasi kondisi sebenarnya suplai dan harga pangan di pasaran.

“Kami mengonfirmasi adanya informasi mengenai kelangkaan dan tingginya harga beras premium di pasar," ujarnya.

Baca Juga:

Berdasarkan pantauan, Dodi menyebut stok beras premium relatif aman dan tersedia di Pasar Pucang. Selain itu, beberapa merek juga terlihat masih dijual sesuai ketentuan standar.

Namun, Dodi mengaku melihat ada beberapa merek beras yang harganya di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Dia pun langsung melakukan pendalaman terkait temuannya itu.

Tim Satgas Pangan Jatim sidak harga dan stok beras serta Minyakita di Pasar Pucang, Surabaya
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   surabaya Polda Jatim pasar pucang bulog jatim minyakkita

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU