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BPBD Jatim: Warga Masih Beraktivitas Normal Meskipun Gunung Semeru Erupsi

Senin, 07 September 2026 – 19:37 WIB
BPBD Jatim: Warga Masih Beraktivitas Normal Meskipun Gunung Semeru Erupsi - JPNN.com Jatim
Seismograf yang menunjukkan aktivitas erupsi Gunung Semeru, Jatim, Minggu (6/9). Foto: Dok. PVMBG

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang mengalami erupsi. Namun, aktivitas vulkanisnya tidak memengaruhi warga sekitar.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim Gatot Soebroto mengatakan erupsi Gunung Semeru merupakan aktivitas yang normal terjadi.

"Kalau Semeru erupsi itu adalah suatu hal yang normal karena memang setiap saat erupsi Semeru terjadi,” kata Gatot ketika dikonfirmasi, Senin (7/9).

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Meski demikian, Gatot menyebut masyarakat sekitar masih beraktivitas seperti biasa. Warga tidak merasa terganggu dengan erupsi Gunung Semeru.

“Hingga hari ini belum terjadi gangguan signifikan terhadap kegiatan masyarakat," ujarnya.

Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menetapkan status Gunung Semeru berada di Level III atau Siaga. Warga diimbau tetap waspada dengan aktivitas erupsi.

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"Status Siaga di Semeru masih Level III sehingga sebagaimana yang disampaikan oleh PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi) sudah ada beberapa instruksi,” jelasnya.

“Instruksi itu untuk menghindari area-area yang dirasa rentan, baik itu oleh lahar dingin yang bisa ditimbulkan atau letusan yang bisa dihasilkan dari erupsi tersebut,” imbuh dia.

BPBD Jatim sebut aktivitas masyarakat setempat tak terganggu erupsi Gunung Semeru
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TAGS   Gunung Semeru Lumajang Malang BPBD Jawa Timur erupsi

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