Hadir di Lima Kota, BINTANG BerSinar Panaskan Suasana Jelang Pestapora 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Semangat menuju Pestapora 2026 mulai terasa lebih awal melalui rangkaian BINTANG BarSinar di Latihan Pestapora yang digelar di lima kota, yakni Jakarta, Bali, Surabaya, Medan, dan Makassar.

Rangkaian tersebut dimulai di Jakarta pada 27 Agustus 2026 dan akan berlangsung sepanjang September, menghadirkan musisi, komunitas, serta berbagai pertunjukan musik di sejumlah tempat hangout.

Program ini menjadi bagian dari upaya BINTANG membawa suasana Pestapora lebih dekat kepada penikmat musik di berbagai daerah menjelang festival yang dijadwalkan berlangsung pada 25–27 September 2026.

Sebagai merek bir yang telah hadir di Indonesia sejak 1952, BINTANG menyebut musik menjadi salah satu ruang yang dapat mempertemukan berbagai karakter, latar belakang, dan perspektif.

Di Jakarta, rangkaian BINTANG BarSinar di Latihan Pestapora dibuka melalui Legendary Show di Shamrock Tebet pada 27 Agustus. Acara tersebut menghadirkan Andi RIF dan Bilal Indrajaya dalam satu panggung.

Rangkaian selanjutnya menghadirkan sejumlah musisi dengan karakter musik yang beragam, di antaranya The Adams, Candil, Kapal Udara, White Swan, Adikara, Dipha Barus, Jebung, Ramengvrl, dan Cantika.

Marketing Manager BINTANG PT Multi Bintang Indonesia Niaga Gaby Inkiriwang mengatakan program tersebut menjadi cara BINTANG untuk membawa semangat Pestapora lebih dekat dengan para penggemar di berbagai daerah.

“BINTANG selalu menjadi bagian dari berbagai momen dan pengalaman yang mempertemukan orang-orang. Melalui BINTANG BarSinar di Latihan Pestapora, kami ingin membawa semangat Pestapora lebih dekat kepada para penggemar di berbagai daerah dengan merayakan para musisi, komunitas, dan musik yang terus menghubungkan kita,” ujar Gaby, Senin (7/9).