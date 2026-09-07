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Kabar Baik Buat Warga Surabaya, Air PDAM yang Keruh Sudah Berangsur Normal

Senin, 07 September 2026 – 18:30 WIB
Kabar Baik Buat Warga Surabaya, Air PDAM yang Keruh Sudah Berangsur Normal - JPNN.com Jatim
Kali Surabaya yang merupakan bahan baku air PDAM pelanggan di Surabaya, Senin (7/9). Foto: Andhi Dwi Setiawan/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kualitas air pelanggan PDAM Surya Sembada berangsur normal setelah dilakukan sejumlah penanganan pada bahan baku yang ada di Kali Surabaya.

Kepala Sub Divisi Pengelolaan SDA WS Brantas 3 Perum Jasa Tirta I Agung Wicaksono mengakui adanya penurunan kualitas air di Kali Surabaya sejak Sabtu (5/9) malam.

“Sejak menerima informasi adanya penurunan kualitas air di Kali Surabaya, kami langsung melakukan sejumlah langkah operasional,” kata Agung dalam keterangan tertulis, Senin (7/9).

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Petugas di lapangan menemukan adanya busa putih di bagian permukaan aliran Kali Surabaya, lalu mereka langsung melakukan penanganan awal pada permasalahan itu.

“Debit dari (Bendung) Mlirip ditingkatkan dari 20 meter kubik per detik jadi 25 meter kubik per detik untuk penggelontoran. Tim kami mengambil sampel dan pemantauan kualitas air,” ujarnya.

Kelima titik aliran yang diambil sampelnya dan dilakukan pemantauan adalah, Hulu Kali Tengah, Muara Kali Tengah, Intake Karangpilang, Gunungsari dan Intake Ngagel.

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Sementara itu, Manajer Tata Usaha dan Humas PDAM Surya Sembada Surabaya Andilun Gatu menyebut pihaknya melakukan treatment dan menambahkan extra chemical.

Treatment tersebut merupakan perlakuan khusus pada air baku. Di sisi lain, extra chemical merupakan menambah bahan kimia untuk mengurangi kadar bakteri.

Petugas melakukan sejumlah langkah untuk menangani keluhan pelanggan terkait air PDAM keruh.
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TAGS   surabaya Kali Surabaya PDAM Surya Sembada Perum Jasa Tirta air pdam keruh

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