Sasa Inti Renovasi TK Melati di Probolinggo, Libatkan Pemkab & Pengusaha Bahan Bangunan

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - PT Sasa Inti memperkuat komitmennya terhadap pembangunan masyarakat berkelanjutan di Kabupaten Probolinggo. Salah satunya diwujudkan melalui renovasi total fasilitas pendidikan TK Melati di Desa Gending yang diresmikan bersama Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada Kamis (3/9).

Renovasi fasilitas pendidikan tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas sektor antara Sasa, Pemkab Probolinggo, dan Ikatan Pengusaha Bahan Bangunan (IPBI).

Dukungan material bangunan diberikan empat mitra pengusaha IPBI, yakni PT Impact Pratama Industri Tbk, Sirkular Karya Indonesia, PT Aditya Sarana Graha, dan PT Bina Adidaya.

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Presiden Direktur PT Sasa Inti Shiv Ranjan Sahgal mengatakan keberadaan perusahaan di Gending tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sekitar.

“Sebagai bagian dari warga Probolinggo, kami di PT Sasa Inti berprinsip bahwa pertumbuhan bisnis harus menciptakan nilai jangka panjang bagi masyarakat sekitar,” ujar Shiv.

Menurut dia, peningkatan kualitas hidup dan pendidikan generasi penerus menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah.

“Renovasi fasilitas TK Melati ini kami hadirkan sebagai investasi membangun fondasi SDM masa depan, menyediakan ruang belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi anak-anak usia dini,” katanya.

Shiv juga mengapresiasi dukungan Pemkab Probolinggo dan para mitra IPBI dalam merealisasikan renovasi fasilitas pendidikan tersebut.