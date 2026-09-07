Rayakan Harpelnas 2026, Adira Finance Siapkan Beragam Apresiasi untuk Pelanggan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Adira Finance menghadirkan sejumlah aktivitas apresiasi bagi pelanggan dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional (HARPELNAS) 2026. Mengusung semangat #TerimaKasihSahabat, rangkaian kegiatan tersebut digelar di berbagai wilayah, termasuk Jawa Timur.

Kepala Wilayah Jawa Timur Adira Finance Irfan Budianto mengatakan HARPELNAS menjadi momentum bagi perusahaan untuk mengapresiasi pelanggan yang telah memberikan kepercayaan.

“Hari Pelanggan Nasional menjadi momen bagi kami untuk menyampaikan apresiasi kepada Sahabat yang telah memberikan kepercayaan kepada Adira Finance,” ujar Irfan, Senin (7/9).

Melalui rangkaian #TerimaKasihSahabat, Adira Finance menghadirkan sejumlah aktivitas yang memungkinkan manajemen berinteraksi secara langsung dengan pelanggan.

Salah satunya melalui program Adira Menyapa Sahabat. Dalam program tersebut, perwakilan direksi atau manajemen Adira Finance hadir di cabang maupun mengunjungi rumah pelanggan untuk menyapa dan mendengarkan cerita mereka.

Selain itu, terdapat program Thank You Gift berupa mug bagi pelanggan yang melakukan refinancing. Adira Finance juga menghadirkan Manisnya Bersahabat dengan memberikan cupcake kepada pelanggan yang berkunjung ke cabang.

Suasana HARPELNAS turut dimeriahkan melalui program Senandung Sahabat dengan pemutaran lagu Terima Kasih Sahabat di seluruh cabang Adira Finance.

Tidak hanya aktivitas apresiasi, pelanggan juga mendapatkan sejumlah penawaran selama rangkaian HARPELNAS 2026.