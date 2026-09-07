Sejumlah Gunung Api Erupsi Bersamaan, Pakar ITS Ungkap Fakta Penting

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Aktivitas sejumlah gunung api di Indonesia yang terjadi dalam waktu berdekatan memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Kondisi tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinan adanya hubungan antara aktivitas satu gunung api dengan gunung api lainnya.

Pakar Departemen Teknik Geofisika Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Alutsyah Luthfian mengatakan aktivitas beberapa gunung api dalam waktu bersamaan tidak serta-merta menunjukkan adanya hubungan langsung.

Menurut Fian, setiap gunung api memiliki sistem magmatik, siklus, dan karakteristik masing-masing. Karena itu, kedekatan waktu terjadinya erupsi belum cukup menjadi dasar untuk menyimpulkan bahwa satu gunung memicu aktivitas gunung lainnya.

“Gunung api itu punya siklus dan karakter masing-masing. Jadi, ketika beberapa gunung api aktif dalam waktu berdekatan, belum tentu aktivitasnya saling berkaitan,” kata Fian, Senin (7/9).

Dia menjelaskan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antaraktivitas gunung api diperlukan kajian terhadap data geofisika serta kondisi sistem bawah permukaan masing-masing gunung.

“Tidak bisa hanya melihat waktunya berdekatan kemudian menyimpulkan bahwa satu gunung memicu gunung yang lain. Harus dilihat data dan kondisi masing-masing gunung,” ujarnya.

Di tengah meningkatnya perhatian terhadap aktivitas gunung api di Indonesia, Fian menyebut Gunung Semeru dan Gunung Merapi sebagai dua gunung yang perlu mendapat perhatian serius.

Pertimbangannya antara lain karena kedua gunung tersebut berada dekat dengan kawasan yang memiliki konsentrasi penduduk tinggi.