Penumpang Kereta Surabaya-Jakarta Naik 88 Persen Selama Erupsi Gunung Anak Krakatau

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT KAI Daop 8 Surabaya mencatat jumlah penumpang yang melakukan perjalanan ke Jakarta mengalami peningkatan sebesar 88 persen, setelah erupsi Gunung Anak Krakatau.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono mengatakan tercatat sebanyak 6.707 pelanggan melakukan perjalanan ke Jakarta, pada Senin (7/9).

Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 88 persen jika dibandingkan dengan data penumpang sebelumnya, yakni hanya mencapai 3.562 pelanggan, Senin (31/8) lalu.

“Kami melihat adanya peningkatan kebutuhan perjalanan masyarakat dari wilayah Daop 8 Surabaya menuju Jakarta,” kata Mahendro dalam pers rilisnya.

Mahendro menyebut peningkatan jumlah penumpang sudah terlihat sejak Minggu (6/9) kemarin. Tercatat 4.669 pelanggan dari wilayah Daop 8 Surabaya menuju ke Jakarta.

Kenaikan angka pengguna kereta dengan relasi Surabaya-Jakarta itu setelah munculnya informasi, erupsi Gunung Anal Krakatau mengganggu lalu lintas penerbangan.

“Kereta api salah satu alternatif transportasi dalam kondisi saat ini. Kami berupaya memberi pelayanan dengan mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan,” ujarnya.

Mahendro mengimbau penumpang menjaga kesehatan selama perjalanan, terutama menyediakan masker untuk mengurangi paparan debu dampak erupsi Gunung Anak Krakatau.