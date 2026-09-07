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4 Bandara Tutup Karena Erupsi Gunung Anak Krakatau, 12 Penerbangan di Juanda Batal

Senin, 07 September 2026 – 12:37 WIB
4 Bandara Tutup Karena Erupsi Gunung Anak Krakatau, 12 Penerbangan di Juanda Batal - JPNN.com Jatim
Calon penumpang melihat layar informasi penerbangan di Terminal 1 Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (6/9/2026). General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengatakan sebanyak 42 penerbangan di Bandara Internasional Juanda dibatalkan akibat aktivitas erupsi Gunung Anak Gunung Krakatau. ANTARA Jatim/Umarul Faruq/mas.

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 12 jadwal penerbangan dari Bandara Internasional Juanda, Surabaya, dibatalkan, Senin (7/9). Hal itu disebabkan penutupan fasilitas di area lain akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.

General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengatakan sebanyak empat bandara masih ditutup sementara karena terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau.

Keempat bandara yang ditutup sementara tersebut adalah, Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdanakusuma, Bandara Radin Inten II dan Bandara Husein Sastranegara.

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“Kondisi iru memberikan dampak berantai terhadap konektivitas dan rotasi penerbangan, termasuk sebagian operasional penerbangan di Juanda,” kata Tohir dalam keterangan tertulis.

Total ada 12 penerbangan di Bandara Juanda yang mengalami pembatalan atau cancel flight, hari ini sejak pukul 09.30 WIB, yakni lima kedatangan dan tujuh Keberangkatan.

Jadwal kedatangan yang batal adalah, Batik Air relasi HLP-SUB pukul 06.50 WIB, Garuda Indonesia relasi CGK-SUB pukul 08.30 WIB, Batik Air relasi CGK-SUB pukul 07.30 WIB, Batik Air relasi HLP-SUB pukul 10.15 WIB, Lion Air relasi CGK-SUB pukul 05.05 WIB.

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Di sisi lain, keberangkatan yang dibatalkan yakni, Batik Air relasi SUB-CGK pukul 05.05 WIB, Batik Air relasi SUB-HLP pukul 05.10 WIB, Garuda Indonesia relasi SUB-CGK pukul 07.05 WIB,

Kemudian, Batik Air relasi SUB-HLP pukul 07.30 WIB, Lion Air relasi SUB-CGK pukul 07.40 WIB, Garuda Indonesia relasi SUB-CGK pukul 08.20 WIB dan Batik Air relasi SUB-CGK pukul 08.30 WIB.

Sebanyak 12 penerbangan di Bandara Internasional Juanda dibatalkan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau
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TAGS   surabaya Jakarta Bandara Juanda erupsi gunung anak krakatau

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