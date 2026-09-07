Dampak Erupsi Gunung Anak Krakatau, Daop 8 Surabaya Tambah Jadwal & Kapasitas Kereta

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT KAI Daop 8 Surabaya kembali menambah jadwal perjalanan dan kapasitas kereta, Senin (7/9). Langkah itu untuk mengurangi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang mengganggu penerbangan.

Manager Humas KAI Daop 8, Mahendro Trang Bawono mengatakan jadwal perjalanan tambahan itu adalah kereta relasi Surabaya Pasarturi (SBI)-Gambir (GMR), pukul 14.10 WIB.

KA Tambahan tersebut mampu membawa sebanyak 3 kelas eksekutif dan 6 ekonomi new generation, dengan kapasitas 582 tempat duduk.

Lalu, Mahendro menyebut kereta yang ditingkatkan kapasitasnya adalah KA Anggrek yang dijadwalkan berangkat pukul 21.15 WIB.

Awalnya kereta tersebut membawa 8 gerbong kelas eksekutif. Daop 8 Surabaya telah meningkatkannya menjadi 9 kereta eksekutif, dengan total kapasitas 450 tempat duduk.

“KAI Daop 8 Surabaya terus berupaya menghadirkan layanan perjalanan kereta api yang aman, nyaman, dan dapat menjadi pilihan masyarakat,” kata Mahendro dalam keterangan tertulisnya.

“Penambahan KA Tambahan Surabaya Pasarturi–Gambir ini diharapkan dapat memberikan alternatif bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan menuju Jakarta,” imbuhnya.

Mahendro mencatat total pelanggan kereta yang melakukan keberangkatan dan kedatangan di Stasiun Daop 8 Surabaya, Minggu (6/9), mencapai sebanyak 40.723 pelanggan.