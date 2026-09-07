Cleo Luncurkan Galon Praktis 15 Liter di Surabaya, Sabet Tiga Rekor MURI

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Sariguna Primatirta Tbk melalui merek Cleo meluncurkan Cleo Galon Praktis 15 Liter di Surabaya. Produk tersebut diperkenalkan pada pembukaan Cleo Festival Kuliner (CFK) 2026. Galon berukuran 15 liter itu hadir dengan format yang lebih ringan dan mudah diangkat.

Inovasi tersebut dikembangkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin mengutamakan kepraktisan dalam menggunakan, memindahkan, dan menyimpan air minum dalam kemasan.

Cleo Galon Praktis 15 Liter dirancang dengan ukuran yang lebih fleksibel sehingga dapat ditempatkan di berbagai ruang, termasuk rumah tangga urban, apartemen, hingga kamar kos.

Produk tersebut juga menggunakan kemasan yang diklaim 100 persen bebas BPA (Bisphenol-A).

Direktur Utama PT Sariguna Primatirta Tbk Melisa Patricia mengatakan pengembangan produk tersebut dilakukan dengan melihat perubahan kebutuhan konsumen, khususnya masyarakat dengan gaya hidup urban.

“Kami melihat kepraktisan semakin menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi masyarakat yang tinggal di ruang urban seperti apartemen maupun indekos,” kata Melisa.

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Menurut dia, Cleo ingin menghadirkan produk yang tidak hanya memenuhi kebutuhan air minum, tetapi juga memberikan kemudahan dalam penggunaannya.

“Cleo Galon Praktis 15 Liter kami hadirkan dengan tetap mempertahankan standar kualitas, kemurnian air, dan keamanan kemasan yang menjadi komitmen Cleo,” ujarnya.