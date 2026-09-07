Cuaca Jawa Timur 7 September 2026, Siang-Malam Wilayah Berikut Gerimis dan Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin (7/9).

Paginya Banyuwangi dan Lumajang berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya Banyuwangi hujan ringan atau gerimis. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Sorenya Banyuwangi masih gerimis. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya Banyuwangi gerimis. Kota Pasuruan, Mojokerto, Pacitan, Pasuruan, Situbondo, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 14-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)