Karhutla Gunung Semeru Akhirnya Padam, 3.072 Hektare Terdampak

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Semeru dinyatakan selesai setelah petugas gabungan tidak lagi menemukan titik api.

Penanganan karhutla dilakukan melalui penyisiran jalur darat dan pemadaman menggunakan helikopter dengan metode water bombing. Luas area terdampak diperkirakan telah mencapai lebih dari 3.000 hektare.

Kepala Pelaksana BPBD Lumajang Isnugroho mengatakan kegiatan penanganan karhutla dinyatakan selesai per 5 September 2026. Selanjutnya, pemantauan akan dilakukan melalui patroli oleh petugas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

“Kami berkoordinasi dengan Seksi PTN Wilayah III TNBTS Ranupani di Lumajang karena per tanggal 5 September 2026, kegiatan dinyatakan selesai karena sudah tidak ada titik api dan selanjutnya akan dilaksanakan patroli oleh pihak TNBTS,” kata Isnugroho, Minggu (6/9).

Berdasarkan informasi dari TNBTS, luas area yang terbakar hingga 1 September 2026 mencapai 3.072 hektare. Sementara luas area terdampak hingga 5 September masih dalam proses penghitungan petugas di lapangan.

Isnugroho merinci, area terdampak karhutla tersebar di sejumlah lokasi. Di Blok Dingklik, Pacis Bincil, Kedaluh, dan Penanjakan tercatat sekitar 211,24 hektare.

Kemudian, kawasan Bantengan, Watangan, Jantur, dan B29 mencapai 881,78 hektare. Sementara area terdampak paling luas berada di Ranu Kumbolo dan sekitarnya dengan luas sekitar 1.887 hektare.

“Luas yang terbakar tersebar di beberapa lokasi, di antaranya di Blok Dingklik, Pacis Bincil, Kedaluh, Penanjakan sebanyak 211,24 hektare, kemudian di Bantengan, Watangan, Jantur, dan B29 seluas 881,78 hektare, dan dampak karhutla yang terluas berada di Ranu Kumbolo dan sekitarnya mencapai 1.887 hektare,” tuturnya.