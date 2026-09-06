JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Erupsi Gunung Anak Krakatau, 5 Penerbangan dari Malang Batal & 1.110 Penumpang Terdampak

Erupsi Gunung Anak Krakatau, 5 Penerbangan dari Malang Batal & 1.110 Penumpang Terdampak

Minggu, 06 September 2026 – 22:05 WIB
Erupsi Gunung Anak Krakatau, 5 Penerbangan dari Malang Batal & 1.110 Penumpang Terdampak - JPNN.com Jatim
Bandara Abdulrachman Saleh Malang yang berlokasi di Kabupaten Malang, Jawa Timur. ANTARA/Vicki Febrianto

jatim.jpnn.com, MALANG - Erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) di kawasan Selat Sunda berdampak terhadap penerbangan dari Bandara Abdulrachman Saleh Malang, Jawa Timur.

Sebanyak lima penerbangan dengan tujuan Jakarta pada Minggu (6/9) dibatalkan. Pembatalan tersebut berdampak terhadap sekitar 1.110 penumpang.

Kepala UPT Bandara Abdulrachman Saleh Malang Purwo Cahyo Widhiatmoko mengatakan seluruh penerbangan yang dijadwalkan menuju Jakarta pada hari tersebut dibatalkan karena adanya penutupan bandara di Jakarta sebagai dampak erupsi GAK.

Baca Juga:

“Kami menyampaikan penerbangan hari ini (Minggu) dari rencana lima penerbangan di-cancel (dibatalkan) semua. Ini karena adanya penutupan bandara di Jakarta setelah dampak erupsi Gunung Anak Krakatau,” kata Purwo melalui pesan WhatsApp, Minggu (6/9).

Lima penerbangan terdampak terdiri dari empat penerbangan Batik Air dan satu penerbangan Citilink. Pesawat tersebut memiliki tujuan pendaratan di dua bandara di Jakarta, yakni Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma.

Berdasarkan data UPT Bandara Abdulrachman Saleh, Batik Air memiliki dua penerbangan rute Malang-Soekarno-Hatta yang dijadwalkan berangkat pukul 10.50 WIB dan 15.05 WIB.

Baca Juga:

Sementara itu, Citilink dengan rute serupa dijadwalkan berangkat dari Bandara Abdulrachman Saleh pada pukul 11.25 WIB.

Adapun dua penerbangan Batik Air lainnya memiliki rute Malang-Halim Perdanakusuma dengan jadwal keberangkatan pukul 09.15 WIB dan 13.35 WIB.

Erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak pada lima penerbangan dari Bandara Abdulrachman Saleh Malang menuju Jakarta. Sekitar 1.110 penumpang terdampak.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Bandara Abdulrachman Saleh pembatalan penerbangan erupsi gunung anak krakatau gunung anak krakatau Malang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU