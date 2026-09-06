Abdimas UPN Veteran Jatim Latih Petani Kopi Malang Bikin Kopi Rempah & Drip Coffee

jatim.jpnn.com, MALANG - Tren konsumsi kopi di Indonesia terus berkembang. Namun, pertumbuhan industri kopi belum sepenuhnya diikuti peningkatan kesejahteraan petani yang masih banyak bergantung pada penjualan kopi dalam bentuk green bean kepada pengepul.

Kondisi tersebut dialami Kelompok Tani (Poktan) Hidup Makmur dan Kelompok Wanita Tani (KWT) Dewi Sekar Gading di Desa Arjoyoso, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang.

Selama ini, hasil kopi dari kelompok tersebut mayoritas dijual dalam bentuk green bean kepada pengepul. Pola tersebut membuat ruang peningkatan nilai ekonomi produk kopi masih terbatas.

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Untuk mendorong petani melakukan hilirisasi, Tim Pengabdian kepada Masyarakat (Abdimas) UPN Veteran Jawa Timur memberikan pelatihan diversifikasi produk turunan kopi kepada Poktan Hidup Makmur dan KWT Dewi Sekar Gading.

Tim yang terdiri dari Augustin Mustika Chairil sebagai ketua serta Diana Aqidatun Nisa dan Galuh Pratama sebagai anggota itu memberikan materi mengenai pembuatan kopi rempah dan drip coffee.

Augustin mengatakan diversifikasi produk diharapkan dapat menjadi salah satu solusi agar petani tidak hanya bergantung pada penjualan green bean.

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“Harapannya, Poktan dan KWT bisa menghasilkan produk turunan untuk hilirisasinya dan dapat memiliki ketahanan ekonomi, dan tidak mengandalkan pada penjualan kopi green bean-nya saja,” kata Augustin.

Dalam pelatihan tersebut, tim juga memperkenalkan konsep food estate dengan memanfaatkan hasil pertanian tumpangsari dari kebun kopi, seperti jahe, kencur, dan kunyit.