42 Penerbangan di Bandara Juanda Dibatalkan Akibat Erupsi Gunung Anak Krakatau

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 42 penerbangan di Bandara Internasional Juanda, Surabaya dibatalkan akibat dampak dari aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, Lampung, Minggu (6/9).

General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengatakan pembatalan itu menyesuaikan operasional Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma dan Bandara Radin Inten II Lampung.

“Kondisi (erupsi Gunung Anak Krakatau) tersebut menimbulkan dampak berantai pada konektivitas dan rotasi penerbangan,” kata Tohir melalui rilisan persnya.

Tohir merinci jadwal kedatangan yang dibatalkan adalah, Lion Air rute CGK-SUB pukul 05.05 WIB, Batik Air rute CGK-SUB pukul 09.30 WIB, Batik Air rute HLP-SUB pukul 10.15 WIB, Citilink rute CGK-SUB pukul 07.45 WIB.

Citilink rute UPG-SUB pukul 11.25 WIB, Garuda Indonesia rute CGK-SUB pukul 08.30 WIB, Garuda Indonesia CGK-SUB pukul 09.30 WIB, Garuda Indonesia rute CGK-SUB pukul 10.25 WIB, Garuda Indonesia rute CGK -SUB pukul 13.50 WIB.

Citilink rute CGK-SUB pukul 10.55 WIB, Citilink rute CGK-SUB pukul 13.30 WIB, Citilink rute HLP-SUB pukul 14.00 WIB, Citilink rute CGK-SUB pukul 16.45 WIB, Pelita Air rute CGK-SUB pukul 12.15 WIB, Pelita Air rute CGK-SUB pukul 16.00 WIB.

Baca Juga: Persebaya Terpaksa Naik Kapal dan Bus Imbas Erupsi Gunung Anak Krakatau

Lalu, Lion Air rute CGK-SUB pukul 10.35 WIB, Garuda Indonesia rute CGK-SUB pukul 15.15 WIB, Nam Air rute PKN-SUB pukul 11.25 WIB) dan Nam Air rute SMQ-SUB 14.40 WIB.

Di sisi lain, jadwal keberangkatan yang dibatalkan ada, Batik Air rute SUB-CGK pukul 05.05 WIB, Pelita Air rute SUB-CGK pukul 06.10 WIB, Lion Air rute SUB-CGK pukul 07.40 WIB, Batik Air rute SUB-CGK pukul 10.10 WIB.