JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini 16 Penerbangan di Bandara Juanda Terdampak Erupsi Anak Gunung Krakatau

16 Penerbangan di Bandara Juanda Terdampak Erupsi Anak Gunung Krakatau

Minggu, 06 September 2026 – 14:31 WIB
16 Penerbangan di Bandara Juanda Terdampak Erupsi Anak Gunung Krakatau - JPNN.com Jatim
Foto arsip: Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur. (ANTARA/Fahmi Alfian)

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 16 penerbangan di Bandara Internasional Juanda, Surabaya terdampak akibat aktivitas erupsi Anak Gunung Krakatau, Minggu (6/9). Ada yang ditunda dan dibatalkan.

Diketahui, sejumlah bandara yang terdampak aktivitas erupsi Anak Gunung Krakatau tersebut adalah, Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Radin Inten II Lampung.

General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir mengatakan penyesuaian jadwal penerbangan di dua bandara itu turut memengaruhi aktivitas di wilayahnya.

Baca Juga:

“Kondisi itu menimbulkan dampak berantai pada konektivitas dan rotasi penerbangan, sehingga turut memengaruhi operasional penerbangan,” kata Tohir ketika dikonfirmasi.

Saat ini, Bandara Juanda masih terus memantau dan berkoordinasi dengan sejumlah fasilitas penerbangan. Hal itu untuk memastikan perkembangan situasi di lapangan.

“Berdasarkan kondisi operasional terkini, terdapat 16 penerbangan yang mengalami penyesuaian,” ujarnya.

Baca Juga:

“Dengan rincian 12 penerbangan mengalami pembatalan atau cancel dan empat penerbangan mengalami penyesuaian jadwal atau keterlambatan atau delay dan standby,” imbuh dia.

Tohir merinci sebanyak 12 penerbangan yang dibatalkan, yakni pada kedatangan ada Lion Air rute CGK-SUB, Batik Air rute CGK-SUB, Batik Air rute HLP-SUB dan Citilink rute CGK-SUB.

Sebanyak 16 penerbangan di Bandara Internasional Juanda, Surabaya terdampak erupsi Anak Gunung Krakatau
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   pesawat Bandara Internasional Juanda erupsi anak gunung krakatau penerbangan ditunda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU