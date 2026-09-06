16 Penerbangan di Bandara Juanda Terdampak Erupsi Anak Gunung Krakatau

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 16 penerbangan di Bandara Internasional Juanda, Surabaya terdampak akibat aktivitas erupsi Anak Gunung Krakatau, Minggu (6/9). Ada yang ditunda dan dibatalkan.

Diketahui, sejumlah bandara yang terdampak aktivitas erupsi Anak Gunung Krakatau tersebut adalah, Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Radin Inten II Lampung.

General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir mengatakan penyesuaian jadwal penerbangan di dua bandara itu turut memengaruhi aktivitas di wilayahnya.

“Kondisi itu menimbulkan dampak berantai pada konektivitas dan rotasi penerbangan, sehingga turut memengaruhi operasional penerbangan,” kata Tohir ketika dikonfirmasi.

Saat ini, Bandara Juanda masih terus memantau dan berkoordinasi dengan sejumlah fasilitas penerbangan. Hal itu untuk memastikan perkembangan situasi di lapangan.

“Berdasarkan kondisi operasional terkini, terdapat 16 penerbangan yang mengalami penyesuaian,” ujarnya.

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“Dengan rincian 12 penerbangan mengalami pembatalan atau cancel dan empat penerbangan mengalami penyesuaian jadwal atau keterlambatan atau delay dan standby,” imbuh dia.

Tohir merinci sebanyak 12 penerbangan yang dibatalkan, yakni pada kedatangan ada Lion Air rute CGK-SUB, Batik Air rute CGK-SUB, Batik Air rute HLP-SUB dan Citilink rute CGK-SUB.